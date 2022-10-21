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По состоянию на 21 октября с начала российского вторжения в Николаевской области повреждено частично или полностью 12 тысяч 561 гражданский объект.
Об этом свидетельствуют данные Николаевской областной военной администрации.
С 24 февраля в области разрушены или повреждены:
В области продолжаются работы по восстановлению газо- и электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате войны.
В настоящее время без газоснабжения всего 6450 потребителей.
В настоящее время прекращено электроснабжение, водоснабжение, водоотвод в 89 населенных пунктах (в двух — частично) Баштанского и Николаевского районов.
За очередные сутки для ликвидации последствий российско-фашистской агрессии подразделения ГУ ГСЧС привлекались 4 раза для идентификации взрывоопасных предметов, выявлено 48 таких предметов.
Проводится добровольная эвакуация. По состоянию на 21 октября в заведениях временного размещения Николаева находятся 493 внутренне перемещенных человека.
Ранее сообщалось, что ущерб Украины от полномасштабной войны достиг более 127 миллиардов долларов, в течение лета Россия нанесла ущерб более чем на 31 миллиард долларов.
По состоянию на 21 октября с начала российского вторжения в Николаевской области повреждено частично или полностью 12 тысяч 561 гражданский объект.
Об этом свидетельствуют данные Николаевской областной военной администрации.
С 24 февраля в области разрушены или повреждены:
В области продолжаются работы по восстановлению газо- и электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате войны.
В настоящее время без газоснабжения всего 6450 потребителей.
В настоящее время прекращено электроснабжение, водоснабжение, водоотвод в 89 населенных пунктах (в двух — частично) Баштанского и Николаевского районов.
За очередные сутки для ликвидации последствий российско-фашистской агрессии подразделения ГУ ГСЧС привлекались 4 раза для идентификации взрывоопасных предметов, выявлено 48 таких предметов.
Проводится добровольная эвакуация. По состоянию на 21 октября в заведениях временного размещения Николаева находятся 493 внутренне перемещенных человека.
Ранее сообщалось, что ущерб Украины от полномасштабной войны достиг более 127 миллиардов долларов, в течение лета Россия нанесла ущерб более чем на 31 миллиард долларов.