По состоянию на 21 октября с начала российского вторжения в Николаевской области повреждено частично или полностью 12 тысяч 561 гражданский объект.

Об этом свидетельствуют данные Николаевской областной военной администрации.

С 24 февраля в области разрушены или повреждены:

объекты жилищного фонда - 8066;

медицинские учреждения - 89;

учебные заведения - 377;

заведения культуры - 183;

объекты промышленных предприятий - 179;

объекты жизнеобеспечения: газо - 959, электро - 723, водо - 30, теплоснабжение - 95;

другие не военные объекты - 1860.

В области продолжаются работы по восстановлению газо- и электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате войны.

В настоящее время без газоснабжения всего 6450 потребителей.

В настоящее время прекращено электроснабжение, водоснабжение, водоотвод в 89 населенных пунктах (в двух — частично) Баштанского и Николаевского районов.

За очередные сутки для ликвидации последствий российско-фашистской агрессии подразделения ГУ ГСЧС привлекались 4 раза для идентификации взрывоопасных предметов, выявлено 48 таких предметов.

Проводится добровольная эвакуация. По состоянию на 21 октября в заведениях временного размещения Николаева находятся 493 внутренне перемещенных человека.

Ранее сообщалось, что ущерб Украины от полномасштабной войны достиг более 127 миллиардов долларов, в течение лета Россия нанесла ущерб более чем на 31 миллиард долларов.