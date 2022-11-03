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В Харьковской области тракторист и комбайнер 2 ноября подорвались на минах в Богодуховском и Чугуевском районах – тракторист погиб, комбайнер – в больнице.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

«Менная опасность в области остается очень высокой. Вчера возле села Александровка Богодуховского района в поле на мину наехал комбайн. 37-летний комбайнер госпитализирован с ранениями. Возле села Граково Чугуевского района на мине взорвался трактор. К сожалению, 45-летний тракторист погиб», – написал он.

Глава ОВА призвал жителей области быть максимально внимательными и осторожными.

Он добавил, что на деоккупированных территориях области идет разминирование.

Только за сутки специалисты ГСЧС обезвредили 754 взрывоопасных предмета.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области 19-летний и 12-летний ребята получили ранения в результате взрыва мины.