Арбузинский районный суд Николаевской области удовлетворил исковые требования прокуратуры и вернул в собственность Арбузинской территориальной громады 3 земельных участка водного фонда общей площадью 5,7 га стоимостью более 30 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

Основанием для удовлетворения исков прокурора по этим делам является незаконное предоставление Главным управлением Госгеокадастра в области в частную собственность 3 гражданам земельных участков для ведения личного сельского хозяйства, которые накладываются на русло водного объекта общегосударственного значения – реку Балка Каменная (приток реки Арбузинка, бассейн реки (Южный Буг) и его прибрежную защитную полосу, в связи с чем, участки не могут находиться в частной собственности ни при каких обстоятельствах.

В октябре за вмешательство окружной прокуратуры и содействие Арбузинского поссовета право собственности физических лиц на земли прекращено и зарегистрировано за территориальной громадой, о чем внесены сведения в Государственный реестр прав на недвижимое имущество.

Кроме того, по инициативе прокурора Квалификационной комиссией по вопросам выдачи и аннулирования квалификационного сертификата инженера-землеустроителя и Государственной службой по вопросам геодезии, картографии и кадастра аннулирован квалификационный сертификат инженера-землеустроителя, которым при изготовлении проекта землеустройства вопреки требованиям нормативных документов не отражено пределы водного объекта и его прибрежной защитной полосы.

По фактам незаконных сделок с указанными землями водного фонда начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 364 УК Украины.

Ранее сообщалось, что общине города Николаева возвращена часть сквера «Зеленый» по улице Космонавтов, которую предприниматель занял без разрешения.