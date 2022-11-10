Николаевские правоохранители закончили досудебное расследование по факту рейдерского захвата базы отдыха в Коблево. Будут судить директора предприятия, государственного регистратора и работника охранной фирмы.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области и в прокуратуре Николаевской области.
Следователи сообщили о подозрении трем лицам – директору предприятия, государственному регистратору и работнику охранной фирмы, незаконно захватившим помещение одной из баз отдыха.
— Директор предприятия путем введения в заблуждение должностных лиц государственных учреждений и органов местного самоуправления, предоставил им заведомо недостоверные документы, добился незаконного присвоения помещениям другого адреса и незаконно заключил договоры аренды земельного участка под ними, — говорится в сообщении.
В дальнейшем, государственный регистратор без каких-либо правоучредительных документов незаконно перерегистрировал право собственности указанными помещениями в Едином государственном реестре вещных прав. Сотрудник охранной фирмы принимал участие в захвате здания базы отдыха и препятствовал законной хозяйственной деятельности владельца.
Общий размер ущерба составил около 13 миллионов гривен. В ходе расследования обвиняемые возместили законному владельцу почти 12 млн. грн. путем возвращения ему базы отдыха.
Напомним, что весной 2021 года в Коблеве разгорелся конфликт вокруг базы отдыха «Волна» между несколькими предприятиями. Предприятие «Волна» выиграло суды всех инстанций, в том числе Верховный, отстояв свое право пользования землей под базой отдыха. Другое предприятие, ООО «Волна-Прим» с одесской «пропиской», проигравшее апелляцию, отказывается покидать территорию.
Тогда было решено созвать инициативную группу, которая проработает решение, устроившее все стороны конфликта.
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Николаевские правоохранители закончили досудебное расследование по факту рейдерского захвата базы отдыха в Коблево. Будут судить директора предприятия, государственного регистратора и работника охранной фирмы.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области и в прокуратуре Николаевской области.
Следователи сообщили о подозрении трем лицам – директору предприятия, государственному регистратору и работнику охранной фирмы, незаконно захватившим помещение одной из баз отдыха.
— Директор предприятия путем введения в заблуждение должностных лиц государственных учреждений и органов местного самоуправления, предоставил им заведомо недостоверные документы, добился незаконного присвоения помещениям другого адреса и незаконно заключил договоры аренды земельного участка под ними, — говорится в сообщении.
В дальнейшем, государственный регистратор без каких-либо правоучредительных документов незаконно перерегистрировал право собственности указанными помещениями в Едином государственном реестре вещных прав. Сотрудник охранной фирмы принимал участие в захвате здания базы отдыха и препятствовал законной хозяйственной деятельности владельца.
Общий размер ущерба составил около 13 миллионов гривен. В ходе расследования обвиняемые возместили законному владельцу почти 12 млн. грн. путем возвращения ему базы отдыха.
Напомним, что весной 2021 года в Коблеве разгорелся конфликт вокруг базы отдыха «Волна» между несколькими предприятиями. Предприятие «Волна» выиграло суды всех инстанций, в том числе Верховный, отстояв свое право пользования землей под базой отдыха. Другое предприятие, ООО «Волна-Прим» с одесской «пропиской», проигравшее апелляцию, отказывается покидать территорию.
Тогда было решено созвать инициативную группу, которая проработает решение, устроившее все стороны конфликта.