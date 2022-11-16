Во время массированных ракетных обстрелов во вторник, 15 ноября, российские оккупационные войска выпустили по территории Украины ракет и беспилотников на сумму от полумиллиарда до миллиарда долларов.

Такой вывод сделала «Экономическая правда» в соответствии с данными Воздушных сил по запущенным и сбитым ракетам и БПЛА.

Отмечается, что 15 ноября оккупанты атаковали Украину 96 крылатыми ракетами воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, «Калибр»), управляемыми авиационными ракетами Х-59, ударными дронами «Shahed-136/131», «Орион». », «Орлан-10».

В этот день противовоздушная оборона Украины сбила:

75 крылатых ракет (Х-101, Х-555, «Калибр»);

2 управляемые авиационные ракеты Х-59;

10 дронов Shahed-136/131;

1 БпЛА «Орион»;

1 БПЛА «Орлан-10».

По данным Forbes, стоимость одной ракеты «Калибр» составляет 6,5 млн дол. Ракета типа Х-101 стоит 13 млн долл., а ракета Х-555 по данным из открытых источников - 7,5 млн дол.

Соответственно, только на это оружие Россия потратила от $495 млн до $963 млн.

По данным Генерального штаба ВСУ, одна управляемая ракета Х-59 стоит 300 тыс дол. А значит, две обошлись в 600 тыс дол.

Иранские ударные беспилотники Shahed-136/131, согласно информации в открытых источниках, стоят от 20 тыс. долл. до 50 тыс. долл. за единицу. В среднем, 10 таких БПЛА стоили 350 тыс. дол.

Российский беспилотник Орлан-10 стоит, по оценке Генштаба, 100 тыс дол.

Что касается цены беспилотника «Орион», то, по неофициальной информации российских оборонных изданий, создание одного опытного образца ударного БпЛА стоило около 30 млн дол. Но цена серийного комплекса, в который входит станция управления и три дрона, остается неизвестной.

Соответственно, общая стоимость ракетных носителей, примененных Россией против Украины во вторник, 15 ноября, составляет по меньшей мере от 526,05 млн долл. до 994,05 млн дол.

Напомним, во вторник, 15 ноября, российские войска выпустили по Украине около сотни ракет. Россияне осуществили массовый пуск ракет с бомбардировщиков Ту-95. Часть из них была сбита ПВО, часть попала в объекты энергетической инфраструктуры.

Также Россия нанесла ракетные удары по Киеву. Пока известно о попадании в два жилых дома в Печерском районе.