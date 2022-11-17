Российские войска нанесли ракетный удар по критической инфраструктуре в Изюмском районе Харьковской области. В результате удара пострадали три человека.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Изюмскому району. Зафиксировано попадание по критической инфраструктуре. К сожалению, пострадали 3 работника, мужчины госпитализированы в лечебное учреждение», — написал он.

Ранее сообщалось, что российские войска осуществляют атаки по украинской добыче. Также они бомбят предприятия, в частности, избивают по Южному машиностроительному заводу.