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Российские войска нанесли ракетный удар по критической инфраструктуре в Изюмском районе Харьковской области. В результате удара пострадали три человека.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Изюмскому району. Зафиксировано попадание по критической инфраструктуре. К сожалению, пострадали 3 работника, мужчины госпитализированы в лечебное учреждение», — написал он.
Ранее сообщалось, что российские войска осуществляют атаки по украинской добыче. Также они бомбят предприятия, в частности, избивают по Южному машиностроительному заводу.
Российские войска нанесли ракетный удар по критической инфраструктуре в Изюмском районе Харьковской области. В результате удара пострадали три человека.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Изюмскому району. Зафиксировано попадание по критической инфраструктуре. К сожалению, пострадали 3 работника, мужчины госпитализированы в лечебное учреждение», — написал он.
Ранее сообщалось, что российские войска осуществляют атаки по украинской добыче. Также они бомбят предприятия, в частности, избивают по Южному машиностроительному заводу.