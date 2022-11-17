Российские войска совершают атаки по украинской добыче. Также они бомбят предприятия, в частности, избивают по Южному машиностроительному заводу.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на Киевском международном экономическом форуме в четверг, пишет «Интерфакс-Украина».

— Сейчас над Киевом пролетают ракеты. Пока бомбят нашу газодобычу, бомбят наши предприятия в Днепре, «Югмаш», — сказал Денис Шмыгаль.

Напомним, во вторник, 15 ноября, российские войска выпустили по Украине около сотни ракет. Россияне осуществили массовый пуск ракет с бомбардировщиков Ту-95. Часть из них была сбита ПВО, часть попала в объекты энергетической инфраструктуры.

Также Россия нанесла ракетные удары по Киеву. Пока известно о попадании в два жилых дома в Печерском районе.

В связи с массированным обстрелом украинской критической инфраструктуры российскими войсками аварийные отключения света могут продолжаться еще 2-3 дня.

По состоянию на утро 17 ноября без питания в Николаевской области находятся более 104 тысячи потребителей — обесточены все 10 групп графика аварийных (стабилизационных) отключений.