|Швидкість вітру:
|2.5 м/с
|Схід сонця:
|06:57
|Захід сонця:
|16:16
|Температура завтра:
|+6 C°
|Швидкість вітру:
|4.5 м/с
|Схід сонця:
|07:14
|Захід сонця
|16:10
|Температура завтра:
|-1 C°
Утром 17 ноября российские войска нанесли ракетный удар по одному из предприятий в Днепре, в результате чего там вспыхнул сильный пожар.
В результате удара пострадали 14 человек, сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Среди раненых также 15-летняя девочка. Все пострадавшие находятся в больницах города.
Президент Владимир Зеленский прокомментировал очередную атаку России.
Вот еще одно подтверждение из Днепра, как террористы хотят мира. Утро. Мирный город и желание людей жить привычной жизнью. Ехать на работу, по делам. Ракетный удар! Государство-террорист действительно хочет принести украинцам только как можно больше боли и страданий», — написал он.
Ранее сообщалось, что российские войска осуществляют атаки по украинской добыче. Также они бомбят предприятия, в частности, избивают по Южному машиностроительному заводу.
Утром 17 ноября российские войска нанесли ракетный удар по одному из предприятий в Днепре, в результате чего там вспыхнул сильный пожар.
В результате удара пострадали 14 человек, сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Среди раненых также 15-летняя девочка. Все пострадавшие находятся в больницах города.
Президент Владимир Зеленский прокомментировал очередную атаку России.
Вот еще одно подтверждение из Днепра, как террористы хотят мира. Утро. Мирный город и желание людей жить привычной жизнью. Ехать на работу, по делам. Ракетный удар! Государство-террорист действительно хочет принести украинцам только как можно больше боли и страданий», — написал он.
Ранее сообщалось, что российские войска осуществляют атаки по украинской добыче. Также они бомбят предприятия, в частности, избивают по Южному машиностроительному заводу.