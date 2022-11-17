Утром 17 ноября российские войска нанесли ракетный удар по одному из предприятий в Днепре, в результате чего там вспыхнул сильный пожар.

В результате удара пострадали 14 человек, сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Среди раненых также 15-летняя девочка. Все пострадавшие находятся в больницах города.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал очередную атаку России.

Вот еще одно подтверждение из Днепра, как террористы хотят мира. Утро. Мирный город и желание людей жить привычной жизнью. Ехать на работу, по делам. Ракетный удар! Государство-террорист действительно хочет принести украинцам только как можно больше боли и страданий», — написал он.

Ранее сообщалось, что российские войска осуществляют атаки по украинской добыче. Также они бомбят предприятия, в частности, избивают по Южному машиностроительному заводу.