К одной из российских ракет, сбитых над Киевом 17 ноября, был «прикручен» имитатор ядерной боеголовки.

Об этом пишет Defense Express.

Как стало известно Defense Express из собственных источников, это была крылатая ракета типа Х-55, в которой вообще не было боевой части. Вместо БЖД в этой рашистской ракете был «прикручен» блок, выступавший имитатором ядерной боевой части.

Проще говоря — для этого удара россияне взяли как минимум одну Х-55 из своего ядерного арсенала, открутили из этой ракеты ядерную боеголовку и вместо нее поставили пустую болванку, и так и отстреляли по Украине.

«Хотя не будем исключать, что по мере развития событий таких ракет сегодня окажется как минимум несколько», - пишет издание.

Обычно Россия применяла для ударов по Украине ракеты типа Х-555 — это неядерная модификация ракеты Х-55, переделанная под обычную боеголовку с классической взрывчаткой.

А вот именно Х-55 — это советская ракета, которая изначально разрабатывалась как носитель ядерного оружия, под так называемую «спецБЧ» (так на советском и российском военном жаргоне сказывается ядерная боеголовка). Обычная и ядерная боеголовка конструктивно отличаются между собой. Именно поэтому, похоже, у россиян так и получилось: вынуть спецБЧ из Х-55 они смогли, а вот зарядить туда обычную боеголовку — конструктивной возможности не было. Потому и применили для удара Х-55 с пустой «болванкой».

«Как всегда водится в таких случаях, рашисты поступили нерационально. И такой «аномалии» могут быть несколько рациональных объяснений. Привлеченные для подготовки и выполнения очередного удара военные РФ просто «взяли под козырек» указание «сверху» обеспечить и сегодня, 17 ноября 2022 года, массированность применения крылатых ракет. Поэтому в ход у них пошла и Х-55 с имитатором ядерной БЖД. Но даже такой вариант уже свидетельствует, что запас крылатых ракет в РФ иссякает к отметке, критической для Кремля. Раз в ход пошли КР из «ядерного арсенала». Еще одно возможное объяснение — россияне специально использовали Х-55 с «пустым» имитатором ядерной боевой части, чтобы создать эффект перегрузки нашей противовоздушной обороны, — пишет Defense Express.

Но такой вариант еще более ярко свидетельствует, что ракетный запас РФ исчерпывается. Потому что еще в начале войны россияне для перегрузки нашей ПВО использовали расходный материал — например, советские беспилотники Ту-243. А не дефицитные ракеты для доставки ядерного оружия.

Напомним, вчера российские войска нанесли ракетный удар по критической инфраструктуре в Изюмском районе Харьковской области. В результате удара пострадали три человека.