Российские войска обстреляли колонну гражданских авто, которые двигались по дороге в Запорожье.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«Вчера на «Дороге жизни» в село Каменское оккупанты открыли огонь по колонне гражданских авто, которые спасатели отбуксовывали с грунтовой дороги, чтобы они продолжали движение в областной центр. Люди, спасаясь от войны, направлялись в Запорожье, а из-за непогоды оказались заложниками на размытой дороге», — говорится в сообщении.

Как отмечается, при обстреле спасатели организовали эвакуацию пассажиров и водителей в ближайшие укрытия.

Напомним, российские войска ночью 23 ноября обстреляли ракетами родильное отделение больницы в Вольнянской Запорожской области. В результате атаки погиб новорожденный.