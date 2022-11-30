На временно оккупированных южанах Украины захватчики заставляют местных жителей отдавать своих детей в российские школы.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«На юге россияне проверяют детей, если они находятся в учебное время на улице. Ввезенные из РФ врачи во время медосмотров проверяют, учится ли ребенок в российской школе», — говорится в сообщении.

ЦНС также сообщает, что у детей и их родителей на ВТО проверяют, установлены ли на их телефонах приложения украинской онлайн-школы.

Напомним, российские захватчики превращают школы на временно оккупированных территориях Запорожской области в казармы.