В пятницу 16 декабря российские оккупанты нанесли серьезные разрушения объектам инфраструктуры, в частности энергетической системе Харькова сегодняшним массированным обстрелом.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Сегодня наш враг снова обстрелял город Харьков. Есть колоссальные инфраструктурные разрушения, это, прежде всего, энергетическая система. Наши коммунальные службы вместе с энергетиками уже начали устранять то, что натворил враг», — сказал он.

Игорь Терехов отметил, что в домах харьковчан нет электричества, отопления, а также прекращено водоснабжение.

Он попросил жителей отнестись с терпением к тому, что происходит и воспользоваться «Пунктами несокрушимости». Там горожан обеспечат питанием и горячими напитками, а также местами для подзарядки мобильных телефонов.

Мэр Харькова подчеркнул, что власти сделают все возможное, чтобы в кратчайшие сроки восстановить последствия российских ударов.

Напомним, утром 16 декабря российские военные в очередной раз наносят ракетные удары по объектам энергетики Украины. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о пуске около 60 ракет.

В результате атак РФ на энергетическую инфраструктуру Украины, в Николаевской области ввели экстренные отключения света.

В связи с аварийными отключениями электроэнергии, вызванными очередными ракетными ударами России, 16 декабря приостановлена работа ряда котельных ОКП «Николаевоблтеплоэнерго». Также троллейбусы и трамваи в Николаеве временно не работают, сообщил городской голова Александр Сенкевич.

Также сообщалось, что российские войска попали в многоквартирный жилой дом в Кривом Роге. В результате атаки два человека погибли, по меньшей мере пятеро были ранены, среди них двое детей.