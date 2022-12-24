Вчера, 23 декабря, в 08:20 российские оккупанты наносили артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним, в результате российских обстрелов Херсона и области 22 декабря один человек погиб и еще двое получили ранения.