Вчера, 23 декабря, в 08:20 российские оккупанты наносили артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним, в результате российских обстрелов Херсона и области 22 декабря один человек погиб и еще двое получили ранения.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Вчера, 23 декабря, в 08:20 российские оккупанты наносили артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним, в результате российских обстрелов Херсона и области 22 декабря один человек погиб и еще двое получили ранения.