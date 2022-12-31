Сегодня, 31 декабря, в ходе российской атаки со стороны России было выпущено более 20 ракет, украинскими силами ПВО было сбито 12 воздушных целей.

Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.

Он рассказал, что сегодня Российская Федерация в очередной раз нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, в ходе которого с российской стороны было выпущено более 20 ракет.

«Предварительно, противник осуществил пуски более 20 крылатых ракет воздушного базирования с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования», - пояснил он.

Однако главнокомандующий заявил, что 12 ракет были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины. В частности:

В Киевской области было сбито – 6 ракет;

В Житомирской - 5;

В Хмельницкой - 1.

Напомним, в канун Нового года россияне снова устроили массированную ракетную атаку.

Во время массированной атаки РФ по территории Украины в Николаеве раздались громкие взрывы. По предварительной информации, в результате ракетной атаки россиян пострадали шесть человек. Трое были госпитализированы, еще троим оказали помощь на месте.

В результате обстрела 2 жилых дома разрушены до основания, 12 жилых домов повреждены (избиты окна, двери, крыша), в трех учебных заведениях вылетели окна.

Также в Николаеве загорелся пожар в одном из районов, куда попала российская ракета.