По состоянию на 10 утра 8 января в Николаевской области введены в действие графики почасовых отключений. В настоящее время частично обесточена 3 очередь потребителей.

Об этом сообщает «Николаевоблэнерго».

— Для вхождения в лимит с 10 утра 8 января введены в действие графики почасовых отключений. Частично обесточена 3 очередь потребителей, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что, несмотря на удары России по энергообъектам с начала года, в большинстве регионов ситуация с электроснабжением улучшается, однако в период похолодания будут применяться графики отключений.