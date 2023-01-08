Сегодня, 8 января, в Николаеве произошла еще одна авария водопроводной сети. В этот раз в Ингульском районе.
Об этом сообщает Николаевский городской совет.
Из-за аварии прекращена подача воды по адресам:
Ремонтные работы будут ориентировочно продолжаться до 20:00 завтрашнего дня, 9 января.
Ранее сообщалось, что в центре Николаева сегодня до 20:00 не будет воды из-за аварии на водопроводной сети.
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Сегодня, 8 января, в Николаеве произошла еще одна авария водопроводной сети. В этот раз в Ингульском районе.
Об этом сообщает Николаевский городской совет.
Из-за аварии прекращена подача воды по адресам:
Ремонтные работы будут ориентировочно продолжаться до 20:00 завтрашнего дня, 9 января.
Ранее сообщалось, что в центре Николаева сегодня до 20:00 не будет воды из-за аварии на водопроводной сети.