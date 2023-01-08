Сегодня, 8 января, в Николаеве произошла еще одна авария водопроводной сети. В этот раз в Ингульском районе.

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

Из-за аварии прекращена подача воды по адресам:

улица Космонавтов, 146, 148, 148-я, 150, 152;

улица Новобугская, 120, 128;

улица Квитневая, 4-а.

Ремонтные работы будут ориентировочно продолжаться до 20:00 завтрашнего дня, 9 января.

Ранее сообщалось, что в центре Николаева сегодня до 20:00 не будет воды из-за аварии на водопроводной сети.