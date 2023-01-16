Николаевщину за прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли из артиллерии — по Куцурубской громаде.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в понедельник, 16 января.

— Вчера, 15 января, в 13:50 враг наносил артиллерийские удары за пределами населенного пункта Куцурубской громады. Разрушений и пострадавших нет, – указал Виталий Ким.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах, со слов председателя ОВА, день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним, что за прошедшие сутки, 15 января, противник нанес 2 ракетных удара и произвел более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.