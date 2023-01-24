Двоим жителям Снигиревки Николаевской области заочно сообщено о подозрении по факту коллаборационной деятельности. Женщины помогали оккупационным властям внедрять стандарты образования РФ.

Об этом сообщает прокуратура Николаевской области.

Отмечается, что во время оккупации Снигиревки подозреваемые вступили в преступный сговор с оккупантами и добровольно заняли должности начальника так называемого отдела образования военной центральной администрации Снигиревского района Херсонской области и директора так называемой Снигиревской школы Снигиревского муниципального округа.

— В обязанности начальника отдела образования относилось создание условий для предоставления начального, основного и среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам РФ. А директор школы выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, — говорится в сообщении.

В частности, «директор» осуществляла прием на работу учителей и технического персонала; устанавливала график работы, проводила совещания по организации работы учебного заведения, распоряжалась его имуществом, а также организовывала проведение агитаций среди местного населения, направленных на набор учащихся.

— За свою работу подозреваемые получали заработную плату лично и производили выплату заработной платы работникам в российских рублях, — говорится в сообщении.

В настоящее время коллаборантки объявлены в розыск. Подготавливаются необходимые процессуальные документы для проведения специального досудебного расследования.

Досудебное расследование осуществляется следственным Управлением Службы Безопасности Украины в Николаевской области.

За совершенное подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее правоохранители задержали жительницу Снегиревки Николаевской области, которая во время российской оккупации города заняла должность руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства.