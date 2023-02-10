Трое николаевских подростков — Максим, Екатерина и Александр стали свидетелями ограбления прохожего, однако не растерялись, догнали злоумышленника и позвонили по телефону в полицию.

Об этом сообщил начальник ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет.

Преступника, который оказался еще и неоднократно судимым (рецидивистом), полицейские доставили в отделение полиции и задержали.

Фигуранту следователи сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 4 ст. 186 УК Украины «Грабеж, совершенный в условиях военного положения». Награбленное имущество вернули владельцу.

«Этот случай еще раз доказывает, что наше молодое поколение – это настоящее Украины, ее будущее. За личную инициативу, смелость и задержание грабителя сегодня подростков поощрили благодарности. Спасибо родителям за то, что воспитали таких смелых детей», — отметил Сергей Шайхет.

Напомним, в Первомайске спасатели вручили благодарность мужчине, спасшему на озере девочку.

Событие произошло во вторник, 7 февраля, на фрегатовском озере. Шестнадцатилетняя Кристина шла по закрытому водоему и на расстоянии около 15 метров от берега провалилась под лед.