Вчера, 10 февраля, около 11:20 на улице Киевской в Первомайске произошло столкновение между автомобилями Daewoo Lanos и Audi A6, под управлением 29-ти и 44-летнего водителей соответственно.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Daewoo получил телесные повреждения и был доставлен в больницу, сообщает Первомайский районный отдел полиции.

Следователи квалифицировали произошедшее по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УКУ «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет ограничения свободы.

Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия. Следствие продолжается.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые владеют любой информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить видеозаписи, зафиксировавшие указанную автоаварию, обратиться в Первомайский районный отдел полиции по адресу: г. Первомайск, ул. Грушевского, 29 или по телефонам (068) 314-29-49, (063)128-72-16, 102.

Напомним, вчера на 54 километре автодороги М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск, близ села Коблево, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух большегрузов. По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего авто опрокинулось.