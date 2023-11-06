Вночі проти 6 листопада російські військові вдарили по Одесі ракетами «Онікс» й «Іскандер». Внаслідок цього пошкоджено Художній музей, який належить до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Про це повідомили в Одеській міській військовій адміністрації й Силах оборони півдня України.

Зазначається, що ракети влучили в середмістя й законсервований промисловий об'єкт, але уламки й вибухова хвиля пошкодили багатоповерхівки й музей в історичній частині міста.

За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, у будівлі пошкоджено стіни, вибито деякі шибки та скло. Наразі музей обстежують та фіксують пошкодження.

«6 листопада Одеському національному художньому музею виповнюється 124 роки. Саме в ніч на 6 листопада російські нікчеми «привітали» нашу архітектурну пам’ятку ракетою, що влучила поруч», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч проти 6 листопада російська армія знову завдала ударів по портовій інфраструктурі Одеси. Під атакою дронів опинились складські приміщення.