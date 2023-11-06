Вчора, 5 листопада, російські окупанти атакували Херсонщину 87 авіабомбами.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, від вечірнього удару по Херсону пошкоджено багатоповерхові будинки, в одному з яких зруйновано перекриття у квартирі.

Сили оборони півдня повідомляли, що 5-поверховий житловий будинок пошкодила протирадіолокаційна ракета Х-31П. Інформації про постраждалих від удару поки що немає.

Окрім того, вночі росіяни повторно обстріляли Херсон, пошкодивши два приватні будинки.

Також, вночі російські війська завдали 12 авіаударів по селу Кринки та місту Берислав.

Нагадаємо, що російські окупанти знову обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 6 листопада російська армія знову завдала ударів по портовій інфраструктурі Одеси. Під атакою дронів опинились складські приміщення.