У понеділок, 6 листопада, Міністерство енергетики України та Асоціація паливних елементів і водневої енергетики США уклали меморандум щодо створення кооперативного енергетичного партнерства для просування водневої енергетики.

Про це інформує пресслужба Міненерго та посольство України в США.

Зазначається, що документ підписали міністр енергетики України Герман Галущенко і президент Асоціації Франк Волак у Вашингтоні, де відбувається офіційний візит українського міністра на чолі делегації Міністерства.

«Розвиток водневої галузі визначений одним з пріоритетних в Енергетичній стратегії України до 2050 року. І підписання цього меморандуму відкриває перед нами додаткові можливості у досягненні поставлених цілей»,— зазначив Герман Галущенко.

Очільник Міненерго наголосив, що спільна робота в цьому напрямку створює додаткові можливості для українського та американського бізнесу. Також повідомляється, що американські партнери готові ділитися досягненнями у водневих технологіях і прийняти на стажування 10 українських експертів.

«Укладений меморандум визначає пріоритетними такі напрями партнерства, як обмін кращими практиками розвитку водневої енергетики і знаннями щодо інноваційних водневих технологій та застосувань», — йдеться у заяві Міненерго.

Крім того, передбачається обмін досвідом та знаннями, обмін інформацією та співпраця між експертами з розроблення стратегії, відповідних політичних та правових заходів, а також стандартів, зокрема через експертні семінари та тренінги.

Нагадаємо, НАК «Нафтогаз України» не продовжуватиме транзит російського газу після закінчення терміну дії контракту у 2024 році.