У понеділок, 6 листопада, Міністерство енергетики України та Асоціація паливних елементів і водневої енергетики США уклали меморандум щодо створення кооперативного енергетичного партнерства для просування водневої енергетики.
Про це інформує пресслужба Міненерго та посольство України в США.
Зазначається, що документ підписали міністр енергетики України Герман Галущенко і президент Асоціації Франк Волак у Вашингтоні, де відбувається офіційний візит українського міністра на чолі делегації Міністерства.
«Розвиток водневої галузі визначений одним з пріоритетних в Енергетичній стратегії України до 2050 року. І підписання цього меморандуму відкриває перед нами додаткові можливості у досягненні поставлених цілей»,— зазначив Герман Галущенко.
Очільник Міненерго наголосив, що спільна робота в цьому напрямку створює додаткові можливості для українського та американського бізнесу. Також повідомляється, що американські партнери готові ділитися досягненнями у водневих технологіях і прийняти на стажування 10 українських експертів.
«Укладений меморандум визначає пріоритетними такі напрями партнерства, як обмін кращими практиками розвитку водневої енергетики і знаннями щодо інноваційних водневих технологій та застосувань», — йдеться у заяві Міненерго.
Крім того, передбачається обмін досвідом та знаннями, обмін інформацією та співпраця між експертами з розроблення стратегії, відповідних політичних та правових заходів, а також стандартів, зокрема через експертні семінари та тренінги.
Нагадаємо, НАК «Нафтогаз України» не продовжуватиме транзит російського газу після закінчення терміну дії контракту у 2024 році.
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У понеділок, 6 листопада, Міністерство енергетики України та Асоціація паливних елементів і водневої енергетики США уклали меморандум щодо створення кооперативного енергетичного партнерства для просування водневої енергетики.
Про це інформує пресслужба Міненерго та посольство України в США.
Зазначається, що документ підписали міністр енергетики України Герман Галущенко і президент Асоціації Франк Волак у Вашингтоні, де відбувається офіційний візит українського міністра на чолі делегації Міністерства.
«Розвиток водневої галузі визначений одним з пріоритетних в Енергетичній стратегії України до 2050 року. І підписання цього меморандуму відкриває перед нами додаткові можливості у досягненні поставлених цілей»,— зазначив Герман Галущенко.
Очільник Міненерго наголосив, що спільна робота в цьому напрямку створює додаткові можливості для українського та американського бізнесу. Також повідомляється, що американські партнери готові ділитися досягненнями у водневих технологіях і прийняти на стажування 10 українських експертів.
«Укладений меморандум визначає пріоритетними такі напрями партнерства, як обмін кращими практиками розвитку водневої енергетики і знаннями щодо інноваційних водневих технологій та застосувань», — йдеться у заяві Міненерго.
Крім того, передбачається обмін досвідом та знаннями, обмін інформацією та співпраця між експертами з розроблення стратегії, відповідних політичних та правових заходів, а також стандартів, зокрема через експертні семінари та тренінги.
Нагадаємо, НАК «Нафтогаз України» не продовжуватиме транзит російського газу після закінчення терміну дії контракту у 2024 році.