Російська армія продовжує красти та вивозити український урожай з тимчасово захоплених територій.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Зазначається, що російська армія вивозить зернові через порти тимчасово окупованого Криму.
Відомо, що 4 листопада на території Феодосійського торгового морського порту завантажилося зерном суховантажне судно. Того ж дня окупанти загнали ще понад 100 вантажних вагонів із зерном на залізничну станцію Феодосія.
Крім того, у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області російські окупанти збирають інформацію про загиблих українців, у власності яких є нерухоме майно.
Роблять це для фіктивного переоформлення документів на право власності на їхнє житло, щоб вкрасти його і перепродати.
Також у такому краденому житлі розміщуються російські загарбники, зазначили в Генштабі.
Нагадаємо, що на тимчасово окупованій території Херсонської області росіяни здійснюють мінування об'єктів критичної інфраструктури.
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Російська армія продовжує красти та вивозити український урожай з тимчасово захоплених територій.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Зазначається, що російська армія вивозить зернові через порти тимчасово окупованого Криму.
Відомо, що 4 листопада на території Феодосійського торгового морського порту завантажилося зерном суховантажне судно. Того ж дня окупанти загнали ще понад 100 вантажних вагонів із зерном на залізничну станцію Феодосія.
Крім того, у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області російські окупанти збирають інформацію про загиблих українців, у власності яких є нерухоме майно.
Роблять це для фіктивного переоформлення документів на право власності на їхнє житло, щоб вкрасти його і перепродати.
Також у такому краденому житлі розміщуються російські загарбники, зазначили в Генштабі.
Нагадаємо, що на тимчасово окупованій території Херсонської області росіяни здійснюють мінування об'єктів критичної інфраструктури.