На тимчасово окупованій території Херсонської області росіяни здійснюють мінування об'єктів критичної інфраструктури.

Про це заявили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Зазначається, що окупанти закопують вибухівку поблизу стаціонарних газорегулювальних пунктів, електричних підстанцій та об’єктів критичної інфраструктури.

«Відповідні дії окупантів свідчать про їхній ймовірний намір знищити елементи критичної інфраструктури, коли доведеться відступати», — вважають в ГУР.

Нагадаємо, що Україна отримає понад 240 мільйонів доларів на гуманітарне розмінування від міжнародних партнерів. Також до кінця року надійдуть піротехнічні, розмінуючі, підривні машини, металодетектори.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомляв, що на розмінування територій України, з наявними сьогодні в країні ресурсами, може піти близько 35 років. Однак додаткова техніка могла б значно прискорити цей процес.