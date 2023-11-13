Вчора, 12 листопада в Миколаєві вирувала негода. Через шквальний вітер були повалені дерева та обірвані лінії електропередач.



Загалом у службу оперативного реагування міста надійшло понад 90 заявок через негоду, повідомляє пресслужба Миколаївської міськради.



Зазначається, що з вихідних комунальні служби працюють у посиленому режимі. Над ліквідацією наслідків негоди працювали бійці 10 взводу гірничо-рятувального загону та підрозділи ГУ ДСНС України у Миколаївській області.



Протягом вчорашнього дня працівники комунального підприємства «ГДМБ» здійснили 13 виїздів для відновлення ліній електропередач.

Так, бригади КП «ЕЛУ автодоріг» розчищали грати зливової каналізації, щоб усунути підтоплення магістралей.

Зокрема, залучили й фахівці підприємства «Миколаївобленерго» – вони вже ліквідували 90% обривів, що сталися на електромережах.

Окрім того, миколаївські рятувальники прибрали 10 дерев, що повалили.

Нагадаємо, що станом на 13 листопада, через негоду знеструмлено 153 населені пункти у 7 областях України. Знеструмлення фіксуються у Миколаївській, Херсонській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Чернігівській областях.







