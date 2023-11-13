Вчора, 12 листопада через контрольно-пропускний пункт «Рафах» із Сектору Гази до Єгипту пройшли понад 800 іноземних громадян.

Про це CNN повідомив єгипетський прикордонник.

Відомо, що це наймасовішою евакуацією з анклаву за день з моменту її початку. За словами прикордонника, це перша евакуація іноземних громадян із четверга, коли понад 300 людей залишили Газу через перехід.

Як відомо, зранку 7 жовтня ХАМАС масовано вдарив ракетами по півдню та центру Ізраїля з Сектора Гази. Бойовики прорвали кордон та зайшли у декілька населених пунктів на півдні Ізраїлю. По території країни було випущено більше 2200 ракет.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаніягу заявив, що країна перебуває «у стані війни».

У відповідь наземні та повітряні сили Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по об’єктах ХАМАСу. Зокрема, ізраїльські військові влучили у дві багатоповерхівки в Секторі Гази, де, за їхньою інформацією, перебували палестинські бойовики.

Ізраїльська армія ввечері 7 жовтня заявила, що відновила контроль над більшістю південних населених пунктів.

Також там повідомили, що Ліван завдав ударів по їхній території. Армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) атакувала у відповідь.

У неділю, 8 жовтня, палестинські ЗМІ повідомили, що ізраїльська армія під час бомбардування у центрі Гази ліквідувала лідера ХАМАС Аймана Юніса.

9 жовтня в армії Ізраїлю повідомили, що повернули під контроль всі райони на кордоні із Сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу.

9 жовтня міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант віддав наказ про тотальну блокаду Сектору Гази, щоб залишити його без електрики, їжі та палива.

У неділю, 15 жовтня, у штаб-квартиру Організації Об'єднаних Націй на півдні Лівану влучила ракета.

Ввечері 17 жовтня Міністерство охорони здоров’я Гази заявило, що від 200 до 300 людей загинули під час ізраїльського удару по лікарні у Секторі Гази.

В свою чергу, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) покладає відповідальність за удар по лікарняному комплексу в Секторі Гази на палестинське угруповання «Ісламський джихад».

Постійний представник Ізраїлю при ООН Гілад Ердан заявив, що РФ може використовувати атаку ХАМАС на Ізраїль «найбільш збоченим способом». Кремль таким чином хоче відвернути увагу міжнародної спільноти від війни, яку РФ веде проти України.