Сьогодні, 13 листопада сили Протиповітряної оборони знищили п'ять російських розвідувальних БПЛА.

Про це повідомили Повітряні сили.

За даними Повітряних сил, чотири безпілотники знищено на Херсонщині та один на Миколаївщині.

«13 листопада 2023 року силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено 5 російських розвідувальних БПЛА: 3 «Мерлін-ВР», 2 «Орлан-10», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області внаслідок вибуху в штабі окупантів 11 листопада знищені російські офіцери.