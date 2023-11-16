Російські окупаційні війська знову атакували Херсонщину. Внаслідок обстрілу є поранений.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, по місту Херсон ворог випустив 45 снарядів.

«За минулу добу противник здійснив 94 обстріли, випустивши 531 снаряд із мінометів, артилерії, «Градів», танків, ДШК, СПГ, С-60, БПЛА та авіації. Одна особа дістала поранення», — йдеться в повідомленні.

Також росіяни поцілили в житлові квартали населених пунктів області та навчальний заклад у Херсонському районі.

Нагадаємо, що вчора, 15 листопада, російські окупанти обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.