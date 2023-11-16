Уночі 16 листопада у Волгоградській області РФ сталася пожежа на території військової частини поблизу селища Котлубань.

Про це пише російський Telegram-канал «База».

Пожежа на об’єкті Міноборони РФ почалася близько першої години ночі. Місцеві жителі повідомили, що чули також звуки вибухів.

Селище Котлубань розташоване на північний захід від Волгограду.

За словами губернатора Волгоградської області Андрія Бочарова, пожежа була локалізована та загашена. Він стверджує, що постраждалих та пошкоджень цивільних об’єктів немає.

Нагадаємо, у ніч на 12 листопада, у Бєлгородській області Російської Федерації пролунав вибух. Росіяни стверджують, що збили український безпілотник.