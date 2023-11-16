У Миколаєві засудили до 10 років позбавлення волі 52-річного мешканця Чернігова, який розбещував неповнолітню через спілкування в соцмережах.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Центрального районного суду Миколаєва.

Чоловіка обвинувачували за частиною 2 статті 156, частинами 2 та 3 статті 301 (розбещення неповнолітньої та розповсюдження порнографії).

Судовий розгляд здійснювався суддею Володимиром Алєйніковим у закритому режимі.

Обвинувачений у ході судового розгляду частково визнав свою провину, також заперечував, що йому було відомо про вік потерпілої.

Водночас судом встановлено, що під час спілкування в соціальній мережі, обвинувачений, у тому числі шляхом маніпуляцій та користуючись відсутністю у дівчини життєвого досвіду, схилив малолітню потерпілу до «секстингу», а саме пересиланню йому інтимних фотографій.

Коли ж потерпіла вирішила припинити їхні стосунки, обвинувачений надіслав її матері та спробував надіслати її однокласнику посилання на інтернет-сторінку, де були опубліковані інтимні фото та відео дівчини.

«Суд дійшов висновку, що зазначені дії, а саме надання доступу до цих матеріалів, як і їх створення, з метою зганьбити, залякати потерпілу, нанести їй шкоду в «реальному житті» є спробою «порнопомсти», що представляє собою одну з нових форм насильства. Не знайшли підтвердження заперечення обвинуваченого щодо необізнаності справжнього віку потерпілої. Суд дійшов висновку про байдуже ставлення останнього до її віку та відсутність каяття з його боку», — йдеться у повідомленні.

Суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні злочинів, передбачених частиною 2 статті 156, частиною 3 статті 301 КК України та призначив йому остаточне покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права займатись діяльністю, пов'язаною із завантаженням будь-якої інформації на інтернет-ресурси загального користування строком на 3 роки.

«Слід зауважити, що це чи не єдиний вирок в України, де суд керується та використовує поняття «порнопомста» та «секстинг» при обґрунтуванні та постановленні рішення», — додали у суді.

Нагадаємо, у Рівному судитимуть літнього чоловіка, який упродовж майже 7 років розбещував малолітню дівчинку.