Вночі, 16 листопада росіяни атакували Україну 18 ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Відомо, що пуски були з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ).

«У багатьох регіонах було оголошено повітряну тривогу, працювала протиповітряна оборона. В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено 16 ворожих безпілотників», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вчора, 15 листопада, російські окупанти обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.