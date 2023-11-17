Служба безпеки викрила керівництво запорізького заводу електрообладнання, яким до листопада 2022 року володів олігарх з Росії Костянтин Григоришин на масштабних збитках бюджету України.

Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що впродовж 2018-2021 років топменеджмент заводу організував схему виведення «в тінь» бюджетних коштів у вигляді несплати земельного податку. Оборудка завдала державі збитків на понад 43 мільйони гривень. Згодом організатори схеми поетапно перевели цю суму на рахунки холдингових компаній Григоришина на території РФ.

Зокрема, для маскування незаконних «транзакцій» фігуранти оформлювали їх як погашення фінансових зобов’язань заводу перед компаніями російського олігарха. Щоб реалізувати злочинну схему, керівництво запорізького підприємства штучно занижувало коефіцієнт для сплати земельного податку. Для цього фігуранти вносили недостовірні відомості до фінансово-господарської та звітної документації.

Після викриття оборудки ще до початку повномасштабного вторгнення Росії Служба безпеки ініціювала проведення судово-економічних експертиз. Наразі відповідні висновки експертів підтвердили факти незаконної діяльності фігурантів. На підставі зібраних доказів фінансовому директору та головному бухгалтеру підприємства повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

частина 2 статті 28, частина 3 статті 212 (ухилення від сплати податку, вчинене службовою особою підприємства в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб);

частина 2 статті 28, частина 1 статті 366 (службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Крім того, з 2022 року за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку це підприємство перейшло у держвласність на період воєнного стану як стратегічний об’єкт промисловості України.

Нагадаємо, що служба безпеки викрила ще одну прихильницю рашизму у звільненому Херсоні. Під час окупації міста вона підтримала російських загарбників та погодилась очолити відділ документообігу у захопленому на той час місцевому університеті.