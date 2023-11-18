Ворог атакував вночі південні регіони безпілотними літальними апаратами типу «Shahed-131/136». В Одеському районі ворожий дрон влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури. Внаслідок атаки постраждала людина.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Силами протиповітряної оборони на півдні України знищено 8 ворожих безпілотників.

«На жаль, в Одеському районі відбулось влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури.Пошкоджено адмінбудівлю. Спалахнула пожежа, яку оперативно локалізовано. Один цивільний співробітник отримав поранення, його госпіталізовано», — повідомили у силах протиповітряної оборони.

Нагадаємо, вночі ворог атакував Україну дронами «Shahed-131/136». Сили протиповітряної оборони знищили 29 із 38 ворожих безпілотників. З них на Миколаївщині було знищено шість дронів.