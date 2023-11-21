Служба безпеки повідомила, що викрила злочинні дії настоятеля одного із храмів Вінницької єпархії УПЦ (МП), який заперечував збройну агресію Росії та виправдовував тимчасову окупацію частини України.

Про це інформує пресцентр СБУ.

Стверджується, що на власному телеграм-каналі він повторював наративи Кремля про «громадянську війну» в нашій державі та вихваляв ексватажків терористичної організації «ДНР» Олександра Захарченка, «Гіві» та «Моторолу».

Також клірик поширював «авторські» коментарі, в яких намагався дискредитувати українських військових та ображав релігійні почуття представників різних конфесій.

Для підготовки деструктивного контенту використовував публікації пропагандистських інтернет-ресурсів РФ, у тому числі офіційний сайт російської православної церкви.

Крім того, протоієрей розповсюджував антиукраїнську агітацію під час проповідей та спілкування з прихожанами церкви.

При обшуках за місцем проживання клірика виявлено мобільні телефони та комп’ютери із доказами підривної діяльності на користь РФ.

Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти його злочинної діяльності проти нашої держави.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили клірику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

частиною 2 статті 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників);

частиною 2 статті 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

Фігурант переховувався від правосуддя на території кількох областей України, але у результаті оперативних дій Служба безпеки встановила його місцезнаходження і затримала.

Наразі йому обрано міру запобіжного заходу — тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів.

За даними УП, йдеться про Дмитра Тіхова 1970 року народження.

Нагадаємо, в Харківській області священнику УПЦ (МП) заочно повідомили про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ.