Сили оборони продовжують утримувати позиції на лівому березі Дніпра на Херсонщині, найбільше атак відбито на Авдіївському напрямку.
Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ.
«Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику», — йдеться в зведенні.
Протягом доби відбулось 42 бойових зіткнення. Ворог завдав 3 ракетних та 99 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Також російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши 75 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131», з яких 74 знищено захисниками.
Нагадаємо, 17 листопада стало відомо, що українським військовим внаслідок заздалегідь спланованих заходів вдалося закріпитися на кількох плацдармах на лівому березі Дніпра на Херсонщині.
Сили оборони продовжують утримувати позиції на лівому березі Дніпра на Херсонщині, найбільше атак відбито на Авдіївському напрямку.
Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ.
«Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику», — йдеться в зведенні.
Протягом доби відбулось 42 бойових зіткнення. Ворог завдав 3 ракетних та 99 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Також російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши 75 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131», з яких 74 знищено захисниками.
Нагадаємо, 17 листопада стало відомо, що українським військовим внаслідок заздалегідь спланованих заходів вдалося закріпитися на кількох плацдармах на лівому березі Дніпра на Херсонщині.