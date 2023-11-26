Сили оборони продовжують утримувати позиції на лівому березі Дніпра на Херсонщині, найбільше атак відбито на Авдіївському напрямку.

Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ.

«Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику», — йдеться в зведенні.

Протягом доби відбулось 42 бойових зіткнення. Ворог завдав 3 ракетних та 99 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Також російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши 75 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131», з яких 74 знищено захисниками.

Нагадаємо, 17 листопада стало відомо, що українським військовим внаслідок заздалегідь спланованих заходів вдалося закріпитися на кількох плацдармах на лівому березі Дніпра на Херсонщині.