Вчора, 26 листопада, армія РФ здійснила 56 обстрілів Херсонської області. Через російську агресію одна людина була поранена.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«За минулу добу противник здійснив 56 обстрілів, випустивши 236 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 16 снарядів», — зазначив голова ОВА.

За словами Прокудіна, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, адмінбудівлю, медичну установу та магазин у Херсоні.

Раніше повідомлялося, що вчора, 26 листопада, російські окупанти обстріляли одну з громад Миколаївської області.

