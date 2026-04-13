Обстріли Херсонщини: двоє людей поранено, є руйнування

Обстріл Херсонської області 8 квітня. Архівне фото: Нацполіція

Протягом минулої доби, 12 квітня, російські війська атакували населені пункти Херсонської області дронами, авіацією та артилерією. Внаслідок обстрілів поранення дістали двоє людей.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його інформацією, під російським дроновими атаками, авіаударами та артилерійськими обстрілами перебували низка населених пунктів Херсонщини. Зокрема, вони атакували Антонівку, Садове, Станіслав, Софіївку, Розлив, Новодмитрівку, Новорайськ, Урожайне, Львове, Новокаїри, Республіканець, Тягинку та місто Херсон.

— Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 приватні будинки.Також окупанти понівечили приватний гараж та автомобілі. Через російську агресію 2 людини дістали поранення, — повідомив Олександр Прокудін.

Зазначимо, що орієнтовно о 02:30 російські війська обстріляли Комишани, внаслідок чого 64-річний чоловік та 65-річна жінка дістали вибухові травми, контузії й уламкові поранення тулуба — постраждалих госпіталізували для надання медичної допомоги.

Нагадаємо, за минулу добу, 12 квітня, у Миколаївській області зафіксували чотири російські атаки. За даними ОВА, у Миколаївському районі російські війська чотири рази атакували FPV-дронами Очаківську та Галицинівську громади. Постраждалих немає.