 Російські війська обстріляли Херсонщину: двоє поранених

  • понеділок

    13 квітня, 2026

  • 9.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 13 квітня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • 9.2° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Обстріли Херсонщини: двоє людей поранено, є руйнування

Обстріл Херсонської області 8 квітня. Архівне фото: НацполіціяОбстріл Херсонської області 8 квітня. Архівне фото: Нацполіція

Протягом минулої доби, 12 квітня, російські війська атакували населені пункти Херсонської області дронами, авіацією та артилерією. Внаслідок обстрілів поранення дістали двоє людей.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його інформацією, під російським дроновими атаками, авіаударами та артилерійськими обстрілами перебували низка населених пунктів Херсонщини. Зокрема, вони атакували Антонівку, Садове, Станіслав, Софіївку, Розлив, Новодмитрівку, Новорайськ, Урожайне, Львове, Новокаїри, Республіканець, Тягинку та місто Херсон.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

by phone
by card
lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

— Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 приватні будинки.Також окупанти понівечили приватний гараж та автомобілі. Через російську агресію 2 людини дістали поранення, — повідомив Олександр Прокудін.

Зазначимо, що орієнтовно о 02:30 російські війська обстріляли Комишани, внаслідок чого 64-річний чоловік та 65-річна жінка дістали вибухові травми, контузії й уламкові поранення тулуба — постраждалих госпіталізували для надання медичної допомоги.

Нагадаємо, за минулу добу, 12 квітня, у Миколаївській області зафіксували чотири російські атаки. За даними ОВА, у Миколаївському районі російські війська чотири рази атакували FPV-дронами Очаківську та Галицинівську громади. Постраждалих немає.

Останні новини про: Війна в Україні

На Миколаївщині з початку війни зафіксували 31 напад на працівників ТЦК: дві справи дійшли до суду
На Великдень росіяни чотири рази атакували FPV-дронами Миколаївщину
Генштаб: РФ понад 7 тисяч разів порушила «великоднє перемир’я»
Реклама
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

