Вночі, 27 листопада внаслідок обстрілів постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК, що розташована у прифронтовій області.За останній місяць це вже пʼята атака на прифронтові ТЕС компанії.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Відомо, що бійшлося без постраждалих, водночас внаслідок обстрілу жителі одного з населених пунктів, що поряд зі станцією, опинилися без світла. Також через російську атаку серйозно пошкоджено обладнання підприємства.

«Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків та докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення енергопостачання», — зазначили у ДТЕК.

Нагадаємо, що нещодавно російські війська атакували одну з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовому регіоні — вона зазнала серйозних пошкоджень.