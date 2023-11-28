Внаслідок російських атак на Херсонщині поранення дістали дві цивільні особи.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

«У Дудчанах поранення отримала 64-річна жінка, яка перебувала на вулиці. Також ворог атакував й Берислав. Внаслідок скидання вибухівки на цивільну автівку постраждав 48-річний чоловік», — йдеться в повідомлені.

Наразі обох потерпілих доставили до лікарні, їм надають допомогу.

Нагадаємо, що вчора, 27 листопада, повідомлялось, що російська армія обстріляла Херсонську область та одна людина дістала поранення.

Сьогодні, 28 листопада, повідомили, що чоловік, який дістав поранення внаслідок обстрілу Дніпровського району Херсону, помер у лікарні.