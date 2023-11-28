На Харківщині поліція інкримінує вчинення двох злочинів водію, який скоїв смертельний наїзд на двох військовослужбовців.

Про це повідомили у поліції Харківської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 22 листопада близько 20:00 в районні перехрестя автошляху «Дергачі — Золочів» із селищем Першотравневе Золочівської громади.

Водій «Subaru Forester», рухаючись у бік Золочева, наїхав на військовослужбовців, які стояли на узбіччі попереду припаркованого автомобіля «Volkswagen Golf».

Після скоєння ДТП водій втік з місця, не надавши допомогу постраждалим. Один постраждалий від отриманих травм помер на місці ДТП, другий з тяжкими травмами був госпіталізований. За кілька днів не приходячи до тями, він помер у лікарні.

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 29-річний чоловік, який кілька днів переховувався від правоохоронців. Наразі його затримали та повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави.

Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Раніше повідомлялось, що в селищі Бандурка Первомайського району Миколаївщини водій автомобіля Mercedes-Benz наїхав на пішохода та залишив місце ДТП.