За час негоди 25-28 листопада миколаївські рятувальники витягли зі снігових заметів 167 одиниць техніки, у тому числі 7 карет швидкої допомоги.
Про це йшлося на брифінгу ГУ ДСНС в Миколаївській області.
Так, протягом негоди зі снігової пастки вдалося евакуювати 432 людини, їх доставляли до пунктів незламності.
За словами рятувальників, у деяких районах області снігові замети були заввишки 2-3 метри.
— Загалом, це були переважно Первомайський та Вознесенський райони, які були найбільш засніжені, також надавали допомогу на автошляхах. В деяких місцях перемети сягали 2-3 метри у висоту. Загалом було здійснено 83 виїзди, зі снігових заметів вивільнено 167 одиниць техніки, у тому числі 7 карет швидкої медичної допомоги. Евакуйовано 432 особи. З цих людей частину було привезено до пунктів незламності. Так в пунктах незламності в період негоди було надано допомогу понад 159 людям, — повідомила речниця ГУ ДСНС в Миколаївські області Ілляна Пацюк.
Крім того рятувальники зазначають, що за період негоди у Миколаївській області було зафіксовано падіння 17 дерев.
— 17 дерев було розпилено та прибрано, були і на будинках, були і непроїзні шляхи через це, — сказала Ілляна Пацюк.
Нагадаємо, ввечері 25 листопада Миколаїв та область накрив сильний снігопад. На дорогах міста почала працювати техніка комунального підприємства «ЕЛУ Автодоріг».
На дорогах державного значення М-15 Одеса — Рені (на Бухарест) та М-28 Одеса — Южне — /М-14/ (об’їзд Одеси) тимчасово перекрили рух для великовантажних автомобілів.
26 листопада у Миколаївській області погода лише погіршилася. На чергування заступили 13 одиниць спеціальної техніки для обробки доріг реагентами та навантажувач КП «ЕЛУ автодоріг».
В Україні через заметіль перекрили рух транспорту на 14 автодорогах, рятувальники відбуксирували 840 автівок та надали допомогу понад 1900 людям.
|
42% новин у медіа Миколаєва - на регіональну тематику, кожна третя з них - про політику і соціалкуКатерина Середа
|
|
Миколаїв зразка осені 2023 рокуМаксим Павловський
|
|
ТЕЦ – вирішення проблемиСтаніслав Мартиросов
|
|
Зупинення реєстрації податкових накладних. Що робити?Максим Коваль
|
За час негоди 25-28 листопада миколаївські рятувальники витягли зі снігових заметів 167 одиниць техніки, у тому числі 7 карет швидкої допомоги.
Про це йшлося на брифінгу ГУ ДСНС в Миколаївській області.
Так, протягом негоди зі снігової пастки вдалося евакуювати 432 людини, їх доставляли до пунктів незламності.
За словами рятувальників, у деяких районах області снігові замети були заввишки 2-3 метри.
— Загалом, це були переважно Первомайський та Вознесенський райони, які були найбільш засніжені, також надавали допомогу на автошляхах. В деяких місцях перемети сягали 2-3 метри у висоту. Загалом було здійснено 83 виїзди, зі снігових заметів вивільнено 167 одиниць техніки, у тому числі 7 карет швидкої медичної допомоги. Евакуйовано 432 особи. З цих людей частину було привезено до пунктів незламності. Так в пунктах незламності в період негоди було надано допомогу понад 159 людям, — повідомила речниця ГУ ДСНС в Миколаївські області Ілляна Пацюк.
Крім того рятувальники зазначають, що за період негоди у Миколаївській області було зафіксовано падіння 17 дерев.
— 17 дерев було розпилено та прибрано, були і на будинках, були і непроїзні шляхи через це, — сказала Ілляна Пацюк.
Нагадаємо, ввечері 25 листопада Миколаїв та область накрив сильний снігопад. На дорогах міста почала працювати техніка комунального підприємства «ЕЛУ Автодоріг».
На дорогах державного значення М-15 Одеса — Рені (на Бухарест) та М-28 Одеса — Южне — /М-14/ (об’їзд Одеси) тимчасово перекрили рух для великовантажних автомобілів.
26 листопада у Миколаївській області погода лише погіршилася. На чергування заступили 13 одиниць спеціальної техніки для обробки доріг реагентами та навантажувач КП «ЕЛУ автодоріг».
В Україні через заметіль перекрили рух транспорту на 14 автодорогах, рятувальники відбуксирували 840 автівок та надали допомогу понад 1900 людям.