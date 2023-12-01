За час негоди 25-28 листопада миколаївські рятувальники витягли зі снігових заметів 167 одиниць техніки, у тому числі 7 карет швидкої допомоги.

Про це йшлося на брифінгу ГУ ДСНС в Миколаївській області.

Так, протягом негоди зі снігової пастки вдалося евакуювати 432 людини, їх доставляли до пунктів незламності.

За словами рятувальників, у деяких районах області снігові замети були заввишки 2-3 метри.

— Загалом, це були переважно Первомайський та Вознесенський райони, які були найбільш засніжені, також надавали допомогу на автошляхах. В деяких місцях перемети сягали 2-3 метри у висоту. Загалом було здійснено 83 виїзди, зі снігових заметів вивільнено 167 одиниць техніки, у тому числі 7 карет швидкої медичної допомоги. Евакуйовано 432 особи. З цих людей частину було привезено до пунктів незламності. Так в пунктах незламності в період негоди було надано допомогу понад 159 людям, — повідомила речниця ГУ ДСНС в Миколаївські області Ілляна Пацюк.

Крім того рятувальники зазначають, що за період негоди у Миколаївській області було зафіксовано падіння 17 дерев.

— 17 дерев було розпилено та прибрано, були і на будинках, були і непроїзні шляхи через це, — сказала Ілляна Пацюк.

Нагадаємо, ввечері 25 листопада Миколаїв та область накрив сильний снігопад. На дорогах міста почала працювати техніка комунального підприємства «ЕЛУ Автодоріг».

На дорогах державного значення М-15 Одеса — Рені (на Бухарест) та М-28 Одеса — Южне — /М-14/ (об’їзд Одеси) тимчасово перекрили рух для великовантажних автомобілів.

26 листопада у Миколаївській області погода лише погіршилася. На чергування заступили 13 одиниць спеціальної техніки для обробки доріг реагентами та навантажувач КП «ЕЛУ автодоріг».

В Україні через заметіль перекрили рух транспорту на 14 автодорогах, рятувальники відбуксирували 840 автівок та надали допомогу понад 1900 людям.