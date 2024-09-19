Росіяни атакували обласний геріатричний пансіонат у Сумах, де мешкали 221 літніх людини. Попередньо, одна особа померла від отриманих травм у лікарні, ще 13 осіб отримали поранення. Про це повідомили в Сумській військовій адміністрації. Наразі триває евакуація людей похилого віку, розповів начальник Сумської ОВА Володимир Артюх у коментарі «Суспільному». «Є поранені, деякі з них у тяжкому стані, їх доставили до лікарні. Наразі триває евакуація людей похилого віку до інших закладів», — зазначив Володимир Артюх. РФ вдарила по геріатричному пансіонату в Сумах: є поранені та загибла

РФ вдарила по геріатричному пансіонату в Сумах: є поранені та загибла

Згодом стало відомо, що одна людина померла в лікарні.

«Внаслідок влучання, станом на 19 годину, одна людина загинула і 13 отримали травми різного ступеня тяжкості. Розгорнуто штаб ліквідації наслідків авіаційного удару ворога. Пацієнтів пансіонату евакуйовано у спеціально підготовлені для них місця, де створено всі необхідні умови. Людям надається медична і психологічна допомога», – повідомили у Сумській ОВА.

Оновлено о 20:15

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл, зазначивши, що за одну сьогоднішню добу – на цей час – російські війська застосували вже майже 90 керованих авіабомб по містах та по українських позиціях.

«Зараз у Сумах тривають рятувальні роботи після удару російської бомби. Влучання по пансіонату для літніх людей. За наявною зараз інформацією, у будівлі були майже 300 людей – більше 200 пацієнтів та 60 осіб персоналу. Триває евакуація людей і перевіряється, чи є люди під завалами. Відомо вже про поранених, щонайменше одна людина загинула. Мої співчуття. Росія не могла не знати, що цей пансіонат для літніх людей – не військова база, не військовий об’єкт», – повідомив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, в середу, 18 вересня, Куцурубська громада на Миколаївщині зазнала двох атак дронами типу FPV.