У Снігурівському районі вибухотехніки поліції допомогли жінці вийти із замінованого поля. Фото: Нацполіція

У селі Євгенівка Снігурівської громади вибухотехніки поліції проробили безпечну стежку до місця, де стояла жінка, і вивели її з замінованого поля.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що жінці зателефонував пастух і повідомив, що повів пасти корів у поле, як раптом здетонували міни, у результаті чого підірвалось 4 корови. Намагаючись врятувати свою тварину, місцева мешканка сама потрапила у небезпеку.

Сапери обстежили територію поряд із травмованими коровами та виявили протипіхотну міну ПМН-2, яку знешкодили.

Нагадаємо, у селі Євгенівка Снігурівської громади Миколаївської області місцевий пастух випасав худобу на щільно замінованому полі. В результаті детонації боєприпасів підірвались чотири корови.