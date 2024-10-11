У Снігурівському районі вибухотехніки поліції допомогли жінці вийти із замінованого поля
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
19:55, 11 жовтня, 2024
-
У селі Євгенівка Снігурівської громади вибухотехніки поліції проробили безпечну стежку до місця, де стояла жінка, і вивели її з замінованого поля.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.
Зазначається, що жінці зателефонував пастух і повідомив, що повів пасти корів у поле, як раптом здетонували міни, у результаті чого підірвалось 4 корови. Намагаючись врятувати свою тварину, місцева мешканка сама потрапила у небезпеку.
Сапери обстежили територію поряд із травмованими коровами та виявили протипіхотну міну ПМН-2, яку знешкодили.
Нагадаємо, у селі Євгенівка Снігурівської громади Миколаївської області місцевий пастух випасав худобу на щільно замінованому полі. В результаті детонації боєприпасів підірвались чотири корови.
Останні новини про: Поліція Миколаївщини