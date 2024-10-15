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Анонімні повідомлення про масові мінування надходили з російських IP-адрес, — Нацполіція

Правоохоронці перевірили адмінбудівлі. Фото: Національна поліція УкраїниПравоохоронці перевірили адмінбудівлі. Фото: Національна поліція України

Анонімні повідомлення про замінування, які поступили 14 жовтня, виявилися хибними. Більшість з них надійшли з російських IP-адрес.

Про це повідомили в департаменті комунікації Національної поліції України. 

Нагадаємо, що на електронні адреси державних установ, органів місцевого самоврядування та інших об’єктів по всій Україні поступили анонімні повідомлення про замінування. Підрозділи поліції перевірили всі заклади та опрацювали понад 2 тисячі викликів. 

«Такі повідомлення — це почерк російських спецслужб, якими вони ведуть проти України гібридну війну, намагаючись спричинити масову паніку та виснажити систему державних та правоохоронних органів. За фактом завідомо неправдивих повідомлень порушено кримінальні провадження за статтею 259 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання до восьми років позбавлення волі», — зазначили у відомстві.

У відомстві закликали громадян бути уважними та сприяти поліції у виконанні ними службових обов’язків. Також нагадали, що за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян передбачено кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі. 

Правоохоронці порушили кримінальну справу. Фото: Національна поліція УкраїниПравоохоронці порушили кримінальну справу. Фото: Національна поліція України

Нагадаємо, що в Миколаївській області надійшло 20 анонімних повідомлень про замінування різних установ, серед яких шість повідомлень — у Миколаєві. 

Раніше у Миколаєві поліцейські затримали чоловіка за хибне повідомлення про загрозу вибуху. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

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