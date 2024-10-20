На Миколаївщині спостерігається зниження рівня пожежної небезпеки

У Миколаївській області спостерігається зниження рівня пожежної небезпеки. За прогнозом на 20 жовтня, в усіх населених пунктах області рівень небезпеки зменшився до II класу.

За даними метеорологів, ситуація виглядає наступним чином:

Первомайськ — II клас

Вознесенськ — II клас

Баштанка — II клас

Миколаїв — II клас

Очаків — II клас

Рівень пожежної небезпеки на Миколаївщині. Зображення: Гідрометцентр

«Погодні умови сприятимуть низькій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж, проте все ще слід бути обережними та уникати використання відкритого вогню у природних зонах», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, жителі Миколаївщини та Херсонщини отримають по ₴21 тисячі на підготовку до зими.