У Миколаєві замінили 4,5 кілометри тепломереж під час підготовки до опалювального сезону

Нові труби, що прокладали на одній з ділянок у Миколаєві, фото: Суспільне Миколаїв

Протягом підготовчого періоду до опалювального сезону 2024-2025 у Миколаєві замінили 4,5 кілометрів теплових мереж.

Про це під час брифінгу у вівторок, 22 жовтня, заявив головний енергетик ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» Сергій Зубчевський.

За його словами, оновлення здійснювали на вулицях Маріупольська, проспекті Богоявленському, Пограничній та Дунаєва, щоб знизити ризик аварійних ситуацій в системі.

«Одразу після завершення опалювального періоду 2023-2024 року Миколаївська ТЕЦ розпочала активну роботу з оновлення та модернізації теплових мереж. Жителі міста можуть побачити це на вулицях Маріупольська, проспекту Богоявленському, Пограничної, Дунаєва. Для підготовки було проведено шість етапів гідравлічних випробувань, з результатами яких виявлено понад 190 дефектів різної ступені складності, що на 50% більше, ніж минулі роки», –розповів Сергій Зубчевський.

Він зазначив, що цього року підготовка до опалювального сезону включала більший обсяг робіт порівняно з попередніми роками.

«Протягом підготовчого періоду до опалювального сезону 2024-2025 замінено близько 4,5 кілометрів теплових мереж різних діаметрів. До прикладу, в минулі роки було замінено близько 1 км мереж. Зокрема, замінено запірну арматуру та проведено комплексну модернізацію мереж, що зменшить ризик аварійних ситуацій та несправностей в системі», – додав Сергій Зубчевський.

Опалювальний сезон-2024/25 у Миколаєві?

Нагадаємо, під час конференції з відновлення України в Берліні у червні 2024 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доповів голові правління НАК «Нафтогаз України» Олексію Чернишову, як місто готується до старту опалювального сезону.

Сам Олексій Чернишов у коментарі «МикВісті» пообіцяв контролювати, щоб цього року Миколаївська ТЕЦ була готова до опалювального сезону.

Пізніше Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що при старті опалювального сезону в 2024 році Миколаївська ТЕЦ врахує всі минулорічні помилки.

До цього повідомлялось, що у Миколаєві не встигнуть збудувати нову тепломережу по вулиці Пограничній до початку опалювального сезону 2024-2025 через відсутність коштів. Хоча директор Миколаївської ТЕЦ Дмитро Мирошниченко запевнив, що працівники встигнуть завершити ці ремонтні роботи.

Нагадаємо, що нова тарифна політика «Миколаївоблтеплоенерго» передбачатиме введення постійної абонентської плати протягом всього року, а під час опалювального сезону населенню необхідно буде додатково сплатити подачу теплоносія у помешкання.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині об'єкти інфраструктури станом на 2 вересня підготовлені до нового опалювального сезону на 78%.

Нагадаємо, що на підприємстві «Миколаївоблтеплоенерго» наголошують на критично низькому рівні підготовки мереж житлових будинків керуючими компаніями. Лише 8% будинків, теплопостачальником яких отримали акти готовності систем.

В свою чергу підприємство «Миколаївська ТЕЦ» планує до 15-20 жовтня завершити всі роботи із заміни зношений мереж.

Також група компаній «Автострада» виграла тендер на будівництво підземної тепломережі у Миколаєві. За ці роботи підрядник отримає 487 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що станом на жовтень споживачі комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» заборгували підприємству за терло понад 222 мільйони гривень.