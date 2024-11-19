ЗСУ вперше ударили по території Росії шістьма ракетами ATACMS

Далекобійні ракети ATACMS. Фото з відкритих джерел

Українські військові вперше завдали удару по російській території балістичними ракетами ATACMS. Знищили склад боєприпасів.

Про це повідомив головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов із посиланням на джерела.

Військові вразили об'єкт у районі міста Карачів у Брянській області. Це місто розташоване за 130 кілометрів від українського кордону.

За інформацією Telegram-каналу «Astra», жителі міста Карачова повідомили про атаку на військову базу. Канал опублікував кілька відео, які, за їхніми словами, були надіслані очевидцями.

Скриншот карти

«У Карачеві знаходиться 67-й арсенал ГРАУ (в/ч 55443). Чи точно сьогодні вночі уражений арсенал, невідомо. Система моніторингу пожеж NASA пожеж у районі Карачова не фіксує», — йдеться у пості.

Нагадаємо, що за даними в Генерального штабу ЗСУ, військові завдали удару по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення російської армії

Раніше президент США Джо Байден вперше дозволив застосовувати Україні далекобійні ракети ATACMS по території Росії. Згідно зі словами чиновників, спочатку далекобійні ракети, скоріше за все, будуть використані для захисту сил Збройних сил України у Курській області.

Зазначимо, що Нагадаємо, вперше Україна отримала від Сполучених Штатів близько 20 далекобійних ракет ATACMS у жовтні 2023 року.