Внаслідок ракетної атаки 64 населені пункти Херсонщини без світла

На Херсонщині 64 населені пункти без світла через ракетний обстріл. Фото: Сергій Нужненко, Радіо Свобода

Через ракетний удар по Україні без електроенергії залишились 64 населені пункти Херсонської області.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, ситуація в енергосистемі залишається складною, однак енергетики та всі служби цілодобово працюють, щоб якнайшвидше повернути населенню світло та допомогти людям.

Він також зазначив, що першими підключатимуть об’єкти критичної інфраструктури.

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Зараз на Херсонщині працює майже 150 «Пунктів незламності», де можна підзарядити телефони, погрітися та випити гарячого чаю.

Якщо необхідна допомога, звертайтеся за телефоном «гарячої» лінії Херсонської обласної військової адміністрації: 0800 101 102.

Наагдаємо, що Миколаїв і 70% області вже понад 30 годин залишаються без електропостачання через наслідки масованого ракетного обстрілу, що стався в ніч на 28 листопада.

Обстріл України 28 листопада

У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи.

За даними рятувальників через обстріли зафіксовані значні пошкодження у 14 областях. Над ліквідацією наслідків працюють понад 320 рятувальників ДСНС за підтримки понад 80 одиниць техніки.

Так, внаслідок ворожої ракетної атаки Одеському району постраждали три людини, серед них 16-річний хлопець.

А в Івано-Франківській області близько 300 тисяч споживачів залишились без світла. В регіоні ввели графіки аварійних вимкнень та обмежень потужності.

Також через обстріли на Львівщині 515 тисячі абонентів залишилися без світла. Місцева влада попередила про жорсткі графіки електропостачань.