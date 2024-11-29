У Миколаєві оштрафували блогера, який знімав відео для соцмереж у поліцейській формі

У Миколаєві оштрафували блогера, який знімав відео у поліцейській формі. Фото: Нацполіція

У Миколаєві 31-річний чоловік одягнув поліцейський однострій та знімав відеоролики для соціальних мереж. Його притягнули до адміністративної відповідальності.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Правоохоронці зазначають, що стрімером є 31-річний мешканець Харківської області, який немає жодного відношення до поліції.

Окрім того, чоловік вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів проти власності та проти громадського порядку.

Поліцейські склали адміністративний матеріал за статтею 184-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Незаконне використання найменування та ознак належності до Національної поліції України». Чоловіку загрожує штраф до 34 000 гривень.

Нагадаємо, у Миколаєві четверо волонтерів благодійної організації та місцевий підприємець незаконно продавали гуманітарну допомогу. Загальна сума проданих товарів склала 600 тисяч гривень.